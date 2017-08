Neue Harley-Modelle für 2018

Für den Jahrgang 2018 kündigt Harley-Davidson leichtere und somit deutlich agilere Fahrwerke sowie stärkere Motoren an. Besonders auffällig ist die neue Fat Bob. Sie wiege erstaunliche 15 Kilogramm weniger als bisher. Spezielle Merkmale: der hochgezogene Doppelrohr-Auspuff und der LED-Scheinwerfer sowie die breiten Reifen, 150 mm vorn, 180 mm hinten.Wie einige andere Modelle ist auch die neue Fat Bob wahlweise mit dem Milwaukee Eight 107 (1745 ccm, maximal 145 Nm/87 PS) oder mit dem Milwaukee Eight 114 (1868 ccm, 155 Nm, 94 PS) erhältlich. Ab 17.895 Euro, inklusive vier Jahre Garantie. MS