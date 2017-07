in sechs Kategorien

Nach genau 30 Jahren Pause wird das legendäre Auerberg-Rennen wieder mit motorsportlichem Leben erfüllt. Am dritten September-Wochenende erschallen im bayerischen Bernbeuren gute, alte Viertaktklänge.Bernbeuren liegt in der Nähe von Kaufbeuren im wunderschönen Allgäu und war von 1967 bis 1987 Austragungsort des Auerberg-Rennens. Am jeweils dritten Wochenende im September war das für die ganze Region eine bedeutende Veranstaltung. Hunderte Fahrer und tausende Besucher kamen selbst aus den angrenzenden Landkreisen und näheren Nachbarländern zur einzigartigen Strecke an den Auerberg.Die „Auerberg Klassik Tage“ finden erstmals von 15. bis 17. September 2017 statt. Neben einem Oldtimer-Treffen für Autos und Motorräder im Ortskern von Bernbeuren werden Bergfahrten für historische Motorräder (bis Baujahr 1979)gestartet. Infos siehe www.auerberg-klassik.de Auf dem Youtube-Kanal läuft ein herrliches Filmchen als Ankündigung der "Auerberg Klassik".Einfach hier draufklicken