BMW Boxer-Cup

81 kW

Gabel- und Stoßdämpfer umbau von Wilbers Zylinderkopfhauben, Motorspoiler, Heckabschluss von Ilmberger



Sportschalldämpfer und Titan-Krümmer von Akrapovič



Brembo-Bremsbeläge



„High End“- Lenkungsdämpfer von Müller Präzision



BMW Motorrad ABS mit Racing-Software



Mit dem BMW Motorrad BoxerCup 2.0 startet in der Saison 2018 die offizielle Neuauflage der Rennserie aus den Jahren 2001 bis 2004. Bis zu 30 Teams treten auf identischen, für den Einsatz auf der Rennstrecke modifizierten BMW R nineT Racer gegeneinander an. Derwird im Zuge der Rennen der Internationalen Deutschen Motorradmeisterschaft (IDM) 2018 ausgetragen.Bewerben können sich passionierte Fahrer über 18 Jahren, die im Besitz einer nationalen B-Lizenz (oder höher) beziehungsweise einer vergleichbaren Lizenz einer anderen Föderation der FIM sind. Weitere Voraussetzung für die Teilnahme ist der Erwerb eines von maximal 30 BMW R nineT Racer Motorrädern in der Sonderversion BoxerCup. Es besteht die Möglichkeit, sich mit bis zu vier Fahrern für ein Fahrzeug zusammenzuschließen. Nähere Informationen zur Einschreibung und weiteren Formalitäten stehen ab August 2017 zur Verfügung.Das Basismodell für die Rennmaschinen im Boxer-Cup ist die BMW R nineT Racer. In dem sportlichen Motorrad kommt der luft-ölgekühlte Boxer-Motor mit 1170 ccm Hubraum und 110 PS () Leistung zum Einsatz.der Sonderversion „BoxerCup“:Seitenständer, Spiegel, Kennzeichenträger, Blinker und Lichtanlage werden für den Renneinsatz entfernt. Das Fahrzeug ist jedoch nach der Saison und nach Rückbau in den Originalzustand straßenzulassungsfähig.Fürsind darüber hinaus keinerlei Änderungen – mit Ausnahme optischer Anpassungen wie Lackierung, Folierung oder Aufkleber – zulässig. Sämtliche technischen Bauteile wie auch Verschleißteile sind exakt vorgegeben und reglementiert. Tuning jeglicher Art ist nicht zulässig.Bereits die erste internationale Version des BMW Motorrad Boxer Cups von 2001 bis 2004 war ein Publikumsmagnet. Eingebettet in das Programm von Weltmeisterschaftsläufen der MotoGP sowie internationalen Endurance- und Superbike-Meisterschaften traten die Teilnehmer auf baugleichen BMW R 1100 S-Fahrzeugen gegeneinander an. Schon damals fanden die Rennen europaweit hohe Beachtung, nicht zuletzt wegen der prominenten Gastfahrer sowie Markenbotschafter wie