Sound of Glory Vinylschallplatte

Seit April residieren "Motorrad Magazin MO" und „Klassik Motorrad“ in neuen Redaktionsräumen. Wie immer bei einem Umzug gehen Dinge verloren, oder aber es tauchen längst verschollene Schätze wieder auf. So auch in unserem Fall. Beim Ausräumen der Archivräume hatten wir plötzlich einen Karton in Händen. Darin eine gute Handvoll Schallplatten. Darauf abgespeichert klang-volle Musik klassischer Motorradmotoren. BMW R 69 S, Speedway-JAP 500, Bianchi 350 Twin, NSU 600 OS, Norton Manx, Honda CB 450 und mehr.Produziert haben die Platte anno 1994 zwei Granden des Motorrad-Journalismus: Oluf Zierl und Ernst „Klacks“ Leverkus. Lange vor Musik-Downloads aus dem Internet und mitten in der großen Zeit der Musik-CD setzten die beiden auf das klassisch analoge Abspielmedium Schallplatte. Titel der Platte: „Sound of Glory. Sattes Rohr und Donnerschlag“. Eine echte Vorreiter-Aktion also, denn mittlerweile erlebt die Vinylschallplatte ihren zweiten Frühling. Sollten auch Sie noch einen Plattenspieler am Start haben, dann schicken Sie unsentweder eine Postkarte an MO Medien Verlag, Zeppelinstraße 35/1, 73760 Ostfildern-Kemnat, oder eine E-Mail an Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein! . Aus allen Einsendungen losen wir 20 Gewinner aus.Sollten Sie digital vernetzt sein, dann können Sie als Kostprobe bereits jetzt in die Platte hineinhören. Geben Sie dazu auf youtube.com den Suchbegriff „Sattes Rohr und Donnerschlag“ ein oder klicken direkt hier drauf . Viel Vergnügen – und allen anderen viel Glück..