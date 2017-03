Harley-Davidson Street Rod

Neue sportlichere Harley der Street-750-Reihe

Mit der neuen Street Rod präsentiert Harley-Davidson für die Saison 2017 das zweite 750er-Modell der Street-Baureihe.

Ihr modifizierter 750er-Motor dreht höher als das Triebwerk der XG 750 Street und bietet im Vergleich dazu ein Plus an Drehmoment im mittleren (plus 10 Prozent: 65 Nm) und mehr Leistung im oberen Drehzahlbereich (plus 20 Prozent: 71 PS). Den wassergekühlten V2 montiert Harley-Davidson in ein Fahrwerk mit agiler Geometrie und fahraktiver Sitzposition. Upgrades bekommen die Fahrwerkskomponenten (43-mm-Upside down-Gabel, mehr Federwege für höhere Schräglage, längere Schwinge), die ABS-Bremsanlage (300-mm-Doppelscheibe vorne) und die Räder (17 Zoll vorne und hinten).

Neu auch die Lackierung in matten Farben (drei zur Auswahl) und die Designlinie im Stil der Flat Track Racer .



Preis in Deutschland 8465 Euro, in Österreich 9165 Euro inkl. Nebenkosten





Fotos: Werk