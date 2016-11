Mission South

Die Route führt von Gibraltar den Westen des afrikanischen Kontinents entlang bis Gambia. Marokkanische Königsstädte säumen die Wegstrecke. Der imposante Atlas stellt sich als natürliche Barriere in den Weg und wird mit Blick auf die gigantischen Weiten der Sahelzone belohnen. Westsahara, Mauretanien, Senegal, Gambia. Welche Volksgruppen leben dort. Wie leben sie. Wird sich die Sichtweise verändern?



Das Reisen mit den alten und neuen BMWs verschafft den Mannen von MotorCircus einen freien und ungefilterten Blick über den „Tellerrand“. Zufällige Bekanntschaften auf der Straße dokumentieren das Thema Motorrad als Fortbewegungsmittel. Verbindet das Fahren eines Motorrades ihre Fahrer auch in Afrika? Fragen, die interessieren, aber nicht das eigentliche Ziel sind..

Nach dieser Reise werden die fünf Freunde im westafrikanischen Gambia ankommen und ein besonderes Projekt ansteuern.Seit 2008 sind die Initiatoren von MotorCircus in dem kleinsten afrikanischen Land tätig. Sie gründeten zusammen mit Gleichgesinnten den Verein Ärzte Helfen e.V. und sind seitdem ehrenamtlich in Deutschland und vor Ort tätig. Sie finanzieren mittlerweile eine kleine Non-Profit-Klinik, in welcher pro Jahr etwa 45.000 Patienten aus der armen Bevölkerungsschicht notwendige und hochwertige Behandlung erhalten. Sie fahren stellvertretend für alle Menschen, denen der Zugang zu medizinischer Hilfe verwehrt bleibt.Zeitpunkt des Abenteurer-Tripps:November/Dezember 2016 Fahrer:Christoph Köhler auf BMW R 100/7-UmbauMarko Kramer auf BMW R 90/6-UmbauMartin Lemcke auf BMW RnineT ScramblerRonald Zehrfeld auf BMW RnineT ScramblerHardy Krüger Jr. (aktuell aus gesundheitlichen Gründen ausgefallen)Thorsten Jarek auf BMW GS 1200, dem KamerafahrzeugIm Rahmen des dabei gedrehten Filmprojektes wird eine Spendenaktion für das Projekt 100Kinder+ und Ärzte Helfen e. V. in Gambia organisiert.