Pirelli SBK-Trackday

von Freitag, 16., bis Sonntag, 18. September 2016,

geht es dann



Weitere Informationen sind unter folgendem Link zu finden: www.pirelli.de/moto

Pirelli bietet allen Freunden der schnellen Fortbewegung beimim Rahmen des deutschen Laufs der Superbike-Weltmeisterschaft auf dem Lausitzring den Besuch des Rennwochenendes mit anschließendem Fahren auf der selben Rennstrecke inklusive Training an.Im Veranstaltungspaket mit dem „Paddock Gold Pass“ bietet sich am Superbike-Rennwochenendedie Gelegenheit, alle Trainings, die Superpole und die Läufe in den Klassen Superstock, Supersport und Superbike zu verfolgen und zudem das Treiben in der Boxengasse hautnah zu verfolgen. Amselbst auf die Piste: In sechs 20-Minuten-Sessions können die Trackday-Fahrer nun zeigen, was sie auf dem Superbike-WM-Kurs drauf haben! Zusätzliche Tipps gibt der mehrfache IDM-Meister und aktuelle BMW-Pilot in der Superbike-WM Markus Reiterberger bei einem exklusiven „Meet and Greet“ am Montag.Bei Bedarf können Pirelli Diablo Slick Rennreifen in gewünschter Dimension und Mischung zu Sportfahrerkonditionen vorbestellt werden. Die Montage wird vor Ort durch einen professionellen Pirelli Reifenservice übernommen. Außerdem besteht die Möglichkeit zu Testfahrten mit den Sportbikes von BMW und Ducati.Der SBK-Trackday auf dem Lausitzring wird von Pirelli in Kooperation mit dem erfahrenen Team von Bike Promotion (www.bike-promotion.com) organisiert. Zumsind insgesamt 160 Trackday-Plätze verfügbar.Das Angebot im Überblick:1. ein Paddock Gold Pass für das gesamte Rennwochenende von Freitag, 16., bis Sonntag, 18. September 20162. Fahren mit dem eigenen Motorrad auf dem Lausitzring am Montag 19. September 2016, in vier Leistungsgruppen (jeweils 6 mal 20 Minuten Fahrzeit pro Gruppe), inklusive Zeitnahme und freiem Catering an diesem Tag3. ein Event-T-Shirt und eine Pirelli-Basecap4. Pirelli-Reifenservice mit Sportfahrerkonditionen für Reifen5. „Meet and Greet“ mit dem deutschen Superbike-Piloten Markus Reiterberger6. Testrides auf Sportmotorrädern von BMW und Ducati7. Fotoservice und Fahrwerksservice (ggf. gesonderte Rechnungsstellung)